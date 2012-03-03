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Черноморец - Мариуполь

03.03.2012, Суббота, 20:30 мск Одесса, стадион Черноморец Украина. Премьер-Лига, 21 тур Черноморец - Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
6 тур
14 августа, воскресенье 21:00 Мариуполь 1:1 Черноморец
Чемпионат Украины (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 15:00 Черноморец 1:1 Мариуполь
7 тур
19 сентября, суббота 19:00 Мариуполь 2:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
26 тур
2 мая, суббота 18:00 Черноморец 3:2 Мариуполь
11 тур
18 октября, суббота 18:00 Мариуполь 1:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 25 4 1 80:18 +62 79
2. Динамо К 30 23 6 1 56:12 +44 75
3. Металлист 30 16 11 3 54:32 +22 59
4. Днепр Дп 30 15 7 8 52:35 +17 52
5. Арсенал К 30 14 9 7 44:27 +17 51
6. Таврия 30 12 9 9 43:36 +7 45
7. Металлург Д 30 12 6 12 35:34 +1 42
8. Ворскла 30 9 10 11 38:43 -5 37
9. Черноморец Од 30 10 7 13 32:42 -10 37
10. Кривбасс 30 9 6 15 22:38 -16 33
11. Мариуполь 30 8 8 14 28:42 -14 32
12. Волынь 30 7 6 17 25:43 -18 27
13. Заря 30 6 8 16 34:58 -24 26
14. Карпаты 30 5 8 17 27:51 -24 23
15. 30 4 9 17 17:42 -25 21
16. Александрия 30 4 8 18 24:58 -34 20
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