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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Карпаты
Шахтер - Карпаты: обзор матча 24 июля 2011
Шахтер
24.07.2011, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Карпаты
50'
Виллиан
79'
А. Тейшейра
38'
Д. Авелар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Карпаты
Желтая карточка
И. Милошевич
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Замена
Дентиньо
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 2:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Фернандиньо
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
М. Кополовец
Замена
Х. Пачеко
️️️️
С. Зенев
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
А. Ткачук
Замена
С. Годвин
️️️️
Д. Авелар
Желтая карточка
А. Кучер
ГОЛ! 1:1!
Виллиан
Пас отдал
Фернандиньо
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 0:1!
Д. Авелар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
23
Александр Рыбка
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Мартин Богатинов
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
35
Игорь Ощипко
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
16
Игорь Худобяк
ЦП
7
Лукас
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Шахтер
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Карпаты
7
Самсон Годвин
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
99
Херман Пачеко
ЦФ
3-4-2-1
23
Рыбка
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
19
Гай
11
Коста
10
Виллиан
4
Адриано
3-3-1-2
1
Богатинов
22
Авелар
20
Гомес
4
Милошевич
44
Федецкий
19
Ткачук
35
Ощипко
16
Худобяк
20
Зенев
7
Лукас
22
Мхитарян
31
Дентиньо
31
Дентиньо
22
Мхитарян
11
Коста
11
Тейшейра
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
22
Авелар
7
Годвин
7
Годвин
22
Авелар
18
Кополовец
9
Мартынюк
9
Мартынюк
18
Кополовец
20
Зенев
99
Пачеко
99
Пачеко
20
Зенев
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Шахтер - Карпаты
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Донбасс-Арена
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