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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Беларусь
Нидерланды - Беларусь: обзор матча 06 сентября 2006
Нидерланды
06.09.2006, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа G, 3 тур
3 : 0
Завершен
Беларусь
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Личные встречи
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Статистика матча Нидерланды - Беларусь
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0
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0
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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2 : 1
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Лига наций, 2 тур
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1 : 1
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Германия
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26.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
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