Введите ваш ник на сайте

Шинник - Черноморец

07.11.2011, Понедельник, 18:30 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ, 38 тур Шинник - Черноморец
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 18 тур
27 июня, понедельник 19:00 Черноморец 2:3 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
22 тур
29 июля, среда 19:30 Черноморец 1:1 Шинник
2 тур
31 марта, вторник 18:30 Шинник 0:1 Черноморец
Россия. Премьер-лига 2003
30 тур
1 ноября, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Шинник
1 тур
16 марта, воскресенье 00:00 Шинник 1:1 Черноморец
Чемпионат России 1999
30 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Черноморец 1:1 Шинник
1 тур
3 апреля, суббота 00:00 Шинник 1:0 Черноморец
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Черноморец 2:1 Шинник
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:0 Черноморец
Чемпионат России 1997
20 тур
30 июля, среда 00:00 Черноморец 1:0 Шинник
3 тур
2 апреля, среда 00:00 Шинник 1:0 Черноморец
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мордовия 52 29 13 10 91:56 +35 100
2. 52 28 13 11 66:39 +27 97
3. 52 29 7 16 76:58 +18 94
4. Шинник 52 25 10 17 70:56 +14 85
5. Динамо Бр 52 22 12 18 62:57 +5 78
6. Урал 52 19 21 12 71:52 +19 78
7. Сибирь 52 19 19 14 76:57 +19 76
8. Торпедо М 52 17 17 18 63:53 +10 68
...
  • Читайте нас: 