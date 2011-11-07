Шинник - Черноморец

|Второй этап, 18 тур
|27 июня, понедельник
|19:00
|Черноморец
|2:3
|Шинник
|Второй этап, 18 тур
|27 июня, понедельник
|19:00
|Черноморец
|2:3
|Шинник
|22 тур
|29 июля, среда
|19:30
|Черноморец
|1:1
|Шинник
|2 тур
|31 марта, вторник
|18:30
|Шинник
|0:1
|Черноморец
|30 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Черноморец
|2:1
|Шинник
|1 тур
|16 марта, воскресенье
|00:00
|Шинник
|1:1
|Черноморец
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Черноморец
|1:1
|Шинник
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Шинник
|1:0
|Черноморец
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Черноморец
|2:1
|Шинник
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Шинник
|0:0
|Черноморец
|20 тур
|30 июля, среда
|00:00
|Черноморец
|1:0
|Шинник
|3 тур
|2 апреля, среда
|00:00
|Шинник
|1:0
|Черноморец
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мордовия
|52
|29
|13
|10
|91:56
|+35
|100
|2.
|52
|28
|13
|11
|66:39
|+27
|97
|3.
|52
|29
|7
|16
|76:58
|+18
|94
|4.
|Шинник
|52
|25
|10
|17
|70:56
|+14
|85
|5.
|Динамо Бр
|52
|22
|12
|18
|62:57
|+5
|78
|6.
|Урал
|52
|19
|21
|12
|71:52
|+19
|78
|7.
|Сибирь
|52
|19
|19
|14
|76:57
|+19
|76
|8.
|Торпедо М
|52
|17
|17
|18
|63:53
|+10
|68