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Луч - Шинник

17.10.2011, Понедельник, 12:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ, 34 тур Луч - Шинник
Россия. ФНЛ (2011/2012)
Второй этап, 14 тур
7 июня, вторник 18:30 Шинник 0:0 Луч
Россия. Первый дивизион 2010
32 тур
25 сентября, суббота 17:00 Шинник 3:2 Луч
12 тур
24 мая, понедельник 12:00 Луч 3:1 Шинник
Россия. Первый дивизион 2009
32 тур
22 сентября, вторник 18:30 Шинник 1:3 Луч
12 тур
25 мая, понедельник 12:00 Луч 0:2 Шинник
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 17:30 Шинник 1:2 Луч
3 тур
29 марта, суббота 12:00 Луч 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
20 октября, пятница 00:00 Шинник 1:3 Луч
8 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Луч 1:0 Шинник
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. КАМАЗ 48 19 10 19 53:46 +7 67
2. Енисей 48 17 15 16 53:53 0 66
3. СКА-Хабаровск 48 16 14 18 57:66 -9 62
4. Торпедо Вл 48 17 10 21 62:73 -11 61
5. Химки 48 16 11 21 54:74 -20 59
6. Волгарь 48 15 14 19 44:57 -13 59
7. Балтика 48 14 17 17 42:54 -12 59
8. Оренбург 48 14 17 17 54:52 +2 59
9. Луч 48 11 21 16 37:39 -2 54
10. Черноморец Нв 48 14 10 24 40:45 -5 52
11. Факел 48 9 13 26 34:59 -25 40
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