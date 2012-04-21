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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 21 апреля 2012
Астон Вилла
21.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
+2
Вторая желтая
К. Гарднер
Замена
Б. Беннэн
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
Э. Хески
️️️️
Г. Агбонлахор
Замена
А. Хаттон
️️️️
Д. Коллинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
2
Эрик Личай
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
3
Карлос Куэльяр
ПЗ
17
Крис Херд
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Джон О'Ши
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
2
Личай
17
Бэйкер
39
Коллинс
3
Куэльяр
17
Херд
7
Айрленд
28
Н'Зогбиа
11
Олбрайтон
11
Агбонлахор
18
Вайманн
3-4-3
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Тернер
6
Килгаллон
8
Гарднер
7
Ларссон
4
Коулбэк
16
О'Ши
16
МакКлин
32
Бендтнер
29
Сессеньон
39
Коллинс
21
Хаттон
21
Хаттон
39
Коллинс
28
Н'Зогбиа
10
Беннэн
10
Беннэн
28
Н'Зогбиа
11
Агбонлахор
19
Хески
19
Хески
11
Агбонлахор
32
Бендтнер
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
32
Бендтнер
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
20
Гари Гарднер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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