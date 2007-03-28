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Сербия - Португалия
Сербия - Португалия: обзор матча 28 марта 2007
Сербия
28.03.2007, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧЕ, группа A, 9 тур
1 : 1
Завершен
Португалия
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