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Ростов (мол) - Томь (мол)

04.11.2011, Пятница, 14:00 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. Молодежное первенство, 30 тур Ростов (мол) - Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
15 тур
21 июня, вторник 16:00 Томь (мол) 3:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 08:00 Томь (мол) 3:1 Ростов (мол)
1 тур
12 марта, пятница 15:30 Ростов (мол) 0:0 Томь (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
29 тур
20 ноября, пятница 10:00 Томь (мол) 3:0 Ростов (мол)
15 тур
24 июля, пятница 18:00 Ростов (мол) 0:0 Томь (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 16 6 8 49:37 +12 54
2. Спартак М (мол) 30 15 6 9 53:30 +23 51
3. Динамо М (мол) 30 14 9 7 63:33 +30 51
4. ЦСКА (мол) 30 14 9 7 48:39 +9 51
5. Рубин (мол) 30 14 6 10 48:34 +14 48
6. Анжи (мол) 30 13 8 9 37:34 +3 47
7. Томь (мол) 30 13 8 9 40:38 +2 47
8. Амкар (мол) 30 14 3 13 40:41 -1 45
9. Академия Кубань 30 11 8 11 31:35 -4 41
10. Зенит (мол) 30 10 9 11 36:31 +5 39
11. 30 10 9 11 42:45 -3 39
12. Кр. Советов (мол) 30 9 8 13 41:46 -5 35
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 43:55 -12 34
14. Спартак Нч (мол) 30 9 6 15 40:53 -13 33
15. Ростов (мол) 30 8 4 18 28:56 -28 28
16. Ахмат (мол) 30 5 7 18 28:60 -32 22
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