Торино - Эмполи

|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|17:00
|Эмполи
|0:0
|Торино
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|38
|25
|10
|3
|69:26
|+43
|85
|2.
|Рома
|38
|24
|10
|4
|72:37
|+35
|82
|3.
|Ювентус
|38
|20
|12
|6
|72:37
|+35
|72
|4.
|Фиорентина
|38
|19
|9
|10
|55:39
|+16
|66
|5.
|Милан
|38
|18
|10
|10
|66:38
|+28
|64
|6.
|Сампдория
|38
|17
|9
|12
|56:46
|+10
|60
|7.
|Удинезе
|38
|16
|9
|13
|48:53
|-5
|57
|8.
|Наполи
|38
|14
|8
|16
|50:53
|-3
|50
|9.
|Аталанта
|38
|12
|12
|14
|52:56
|-4
|48
|10.
|Дженоа
|38
|13
|9
|16
|44:52
|-8
|48
|11.
|Палермо
|38
|12
|11
|15
|47:57
|-10
|47
|12.
|Лацио
|38
|11
|13
|14
|47:51
|-4
|46
|13.
|Сиена
|38
|9
|17
|12
|40:45
|-5
|44
|14.
|Кальяри
|38
|11
|9
|18
|40:56
|-16
|42
|15.
|Торино
|38
|8
|16
|14
|36:49
|-13
|40
|16.
|Реджо-ди-Калабрия
|38
|9
|13
|16
|37:56
|-19
|40
|17.
|Катания
|38
|8
|13
|17
|33:45
|-12
|37
|18.
|Эмполи
|38
|9
|9
|20
|29:52
|-23
|36
|19.
|Парма
|38
|7
|13
|18
|42:62
|-20
|34
|20.
|Ливорно
|38
|6
|12
|20
|35:60
|-25
|30