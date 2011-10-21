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Академия Кубань - Кр. Советов (мол)

21.10.2011, Пятница, 15:00 мск Краснодар, стадион Труд Россия. Молодежное первенство, 28 тур Академия Кубань - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
13 тур
13 июня, понедельник 16:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Академия Кубань
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
23 тур
26 сентября, суббота 16:00 Академия Кубань 2:5 Кр. Советов (мол)
9 тур
16 мая, суббота 15:30 Кр. Советов (мол) 1:0 Академия Кубань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив (мол) 30 16 6 8 49:37 +12 54
2. Спартак М (мол) 30 15 6 9 53:30 +23 51
3. Динамо М (мол) 30 14 9 7 63:33 +30 51
4. ЦСКА (мол) 30 14 9 7 48:39 +9 51
5. Рубин (мол) 30 14 6 10 48:34 +14 48
6. Анжи (мол) 30 13 8 9 37:34 +3 47
7. Томь (мол) 30 13 8 9 40:38 +2 47
8. Амкар (мол) 30 14 3 13 40:41 -1 45
9. Академия Кубань 30 11 8 11 31:35 -4 41
10. Зенит (мол) 30 10 9 11 36:31 +5 39
11. 30 10 9 11 42:45 -3 39
12. Кр. Советов (мол) 30 9 8 13 41:46 -5 35
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 43:55 -12 34
14. Спартак Нч (мол) 30 9 6 15 40:53 -13 33
15. Ростов (мол) 30 8 4 18 28:56 -28 28
16. Ахмат (мол) 30 5 7 18 28:60 -32 22
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