Введите ваш ник на сайте

Реджо-ди-Калабрия - Сиена

16.03.2008, Воскресенье, 17:00 мск Реджо-ди-Калабрия, стадион Оресте Гранилло Италия. Серия А, 28 тур Реджо-ди-Калабрия - Сиена
Италия. Серия А (2007/2008)
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Сиена 0:0 Реджо-ди-Калабрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интер 38 25 10 3 69:26 +43 85
2. Рома 38 24 10 4 72:37 +35 82
3. Ювентус 38 20 12 6 72:37 +35 72
4. Фиорентина 38 19 9 10 55:39 +16 66
5. Милан 38 18 10 10 66:38 +28 64
6. Сампдория 38 17 9 12 56:46 +10 60
7. Удинезе 38 16 9 13 48:53 -5 57
8. Наполи 38 14 8 16 50:53 -3 50
9. Аталанта 38 12 12 14 52:56 -4 48
10. Дженоа 38 13 9 16 44:52 -8 48
11. Палермо 38 12 11 15 47:57 -10 47
12. Лацио 38 11 13 14 47:51 -4 46
13. Сиена 38 9 17 12 40:45 -5 44
14. Кальяри 38 11 9 18 40:56 -16 42
15. Торино 38 8 16 14 36:49 -13 40
16. Реджо-ди-Калабрия 38 9 13 16 37:56 -19 40
17. Катания 38 8 13 17 33:45 -12 37
18. Эмполи 38 9 9 20 29:52 -23 36
19. Парма 38 7 13 18 42:62 -20 34
20. Ливорно 38 6 12 20 35:60 -25 30
...
  • Читайте нас: 