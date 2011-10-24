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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Николай Голубев (Санкт-Петербург), Михаил Еровенко (Краснодар)

Спартак-Нальчик - Локомотив

24.10.2011, Понедельник, 16:00 мск Нальчик, стадион Спартак Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:40 (прямая) 12:00 (вторник, 25 октября) Россия. Премьер-лига, 28 тур Спартак-Нальчик - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
13 тур
14 июня, вторник 18:45 Локомотив 3:1 Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-Лига 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Спартак-Нальчик
10 тур
11 мая, вторник 18:15 Спартак-Нальчик 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
21 тур
13 сентября, воскресенье 16:15 Спартак-Нальчик 0:1 Локомотив
7 тур
3 мая, воскресенье 17:30 Локомотив 1:0 Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-лига 2008
21 тур
14 сентября, воскресенье 20:00 Спартак-Нальчик 0:1 Локомотив
7 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 19:00 Локомотив 3:1 Спартак-Нальчик
6 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Спартак-Нальчик 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
18 тур
10 сентября, воскресенье 00:00 Спартак-Нальчик 0:1 Локомотив
3 тур
2 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 2:3 Спартак-Нальчик
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Краснодар 44 16 13 15 58:61 -3 61
2. Амкар-Пермь 44 14 13 17 40:51 -11 55
3. Ахмат 44 14 10 20 45:62 -17 52
4. Крылья Советов 44 12 15 17 33:50 -17 51
5. Ростов 44 12 12 20 45:61 -16 48
6. Волга НН 44 12 5 27 37:60 -23 41
7. Томь 44 8 13 23 30:70 -40 37
8. Спартак Нч 44 7 13 24 39:60 -21 34
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