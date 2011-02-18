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Расписание матчей
Серро Портеньо - Коло-Коло
Серро Портеньо - Коло-Коло: обзор матча 18 февраля 2011
Серро Портеньо
18.02.2011, пятница, 02:00
Кубок Либертадорес, 1 тур
5 : 2
Завершен
Коло-Коло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серро Портеньо - Коло-Коло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
- : -
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Серро Портеньо
2 : 2
18.10.2026
Спортиво Амелиано
Коло-Коло
Чили. Примера, 28 тур
Коло-Коло
- : -
23.11.2026
Универсидад Католика
Чили. Примера, 27 тур
Ньюбленсе
1 : 2
08.11.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Коло-Коло
6 : 1
31.10.2026
Универсидад де Консепсьон
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 23 тур
Коло-Коло
1 : 1
13.09.2026
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