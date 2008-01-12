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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Реджо-ди-Калабрия
Эмполи - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 12 января 2008
Эмполи
12.01.2008, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
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Таблица
Статистика матча Эмполи - Реджо-ди-Калабрия
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0
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0
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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Эмполи
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2025.09.30 22:10
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2025.07.05 10:06
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2025.06.30 19:10
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