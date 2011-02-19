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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сток Сити - Брайтон
Сток Сити - Брайтон: обзор матча 19 февраля 2011
Сток Сити
19.02.2011, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сток Сити - Брайтон
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0
0
Желтые карточки
0
0
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