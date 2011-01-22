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Расписание матчей
Австралия - Ирак
Австралия - Ирак: обзор матча 22 января 2011
Австралия
22.01.2011, суббота, 16:25
Кубок Азии, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Ирак
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Ирак
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
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1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
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2 : 0
19.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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13.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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