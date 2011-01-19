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Расписание матчей
ОАЭ - Иран
ОАЭ - Иран: обзор матча 19 января 2011
ОАЭ
19.01.2011, среда, 19:15
Кубок Азии, группа D, 3 тур
0 : 3
Завершен
Иран
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ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Кубок арабских наций, 2 тур
ОАЭ
1 : 1
06.12.2025
Египет
Кубок арабских наций, 1 тур
Иордания
2 : 1
03.12.2025
ОАЭ
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
- : -
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
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Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
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Иран
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