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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 09 января 2011
Лестер
09.01.2011, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
1'
С. Бамба
64'
Э. Кинг
23'
Д. Милнер
45'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Замена
Р. Нельсон
️️️️
Б. Бернер
+4
Замена
С. Ховард
️️️️
Д. Васселл
Замена
К. Логан
️️️️
Л. Дайер
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Жо
ГОЛ! 2:2!
Э. Кинг
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 1:2!
К. Тевес
Пас отдал
Д. Милнер
ГОЛ! 1:1!
Д. Милнер
Пас отдал
К. Тевес
ГОЛ! 1:0!
С. Бамба
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Крис Уиле
ВР
15
Бруно Бернер
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
22
Ллойд Дайер
ЛВ
8
Ричард Уэлленс
ЦП
22
Юки Абе
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
37
Дариус Васселл
ПВ
12
Пол Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
20
Джеймс Милнер
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
21
Жо
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Лестер
25
Конрад Логан
ВР
2
Робби Нельсон
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
8
Мэттью Окли
ЦП
6
Морену
ЦП
9
Стив Ховард
ПП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-2-1
1
Уиле
15
Бернер
14
Бамба
14
Хоббс
26
Ноутон
8
Уэлленс
22
Абе
10
Кинг
22
Дайер
37
Васселл
12
Галлахер
4-4-2
1
Харт
17
Боатенг
15
Лескотт
2
Туре
11
Коларов
98
Райт-Филлипс
20
Милнер
0
Виейра
11
Джонсон
32
Тевес
21
Жо
15
Бернер
2
Нельсон
2
Нельсон
15
Бернер
22
Дайер
25
Логан
25
Логан
22
Дайер
37
Васселл
9
Ховард
9
Ховард
37
Васселл
21
Жо
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Жо
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
34
Де Йонг
98
Райт-Филлипс
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
44
Франк Мусса
ЛП
8
Мэттью Окли
ЦП
6
Морену
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
44
Франк Мусса
ЛП
8
Мэттью Окли
ЦП
6
Морену
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Остались в запасе
43
Алекс Нимели-Чуймени
ЦФ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
24
Шей Гивен
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Свен-Горан Эрикссон
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
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Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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