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Расписание матчей
Каракас - Санта-Фе
Каракас - Санта-Фе: обзор матча 24 сентября 2010
Каракас
24.09.2010, пятница, 05:45
Южноамериканский Кубок, Финал
0 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Санта-Фе
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Каракас - Санта-Фе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Каракас
Копа Судамерикана, 1/16 финала
Каракас
0 : 3
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24.07.2026
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