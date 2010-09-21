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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ним - Валансьен
Ним - Валансьен: обзор матча 21 сентября 2010
Ним
21.09.2010, вторник, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Валансьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ним - Валансьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
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2 : 4
09.05.2025
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Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
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4 : 0
18.04.2025
Ним
Валансьен
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Кевийи
- : -
21.11.2026
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Франция. Третья лига, 12 тур
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05.11.2026
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26.09.2026
Ле-Пюи
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