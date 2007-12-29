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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Болтон
Сандерленд - Болтон: обзор матча 29 декабря 2007
Сандерленд
29.12.2007, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Болтон
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Таблица
Статистика матча Сандерленд - Болтон
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Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
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Сандерленд
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05.11.2026
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Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
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