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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Престон
Уиган Атлетик - Престон: обзор матча 22 сентября 2010
Уиган Атлетик
22.09.2010, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги
2 : 1
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Престон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
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17.10.2026
Престон
Информация о матче
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