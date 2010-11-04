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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хетафе - Штутгарт
Хетафе - Штутгарт: обзор матча 04 ноября 2010
Хетафе
04.11.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
0 : 3
Завершен
Штутгарт
29'
Ч. Марика
68'
Т. Гебхарт
80'
М. Харник
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Штутгарт
Желтая карточка
А. Бока
Красная карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
Мику
ГОЛ! 0:3!
М. Харник
Пас отдал
А. Бока
Желтая карточка
М. Ба
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Каморанези
Замена
Мику
️️️️
И. Каш
ГОЛ! 0:2!
Т. Гебхарт
Пас отдал
М. Каморанези
Замена
Ману
️️️️
А. Сардинеро
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
С. Таски
Желтая карточка
П. Функ
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
М. Дельпьер
ГОЛ! 0:1!
Ч. Марика
Желтая карточка
Мане
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ПЗ
77
Адриан Сардинеро
ЛВ
18
Дерек Боатенг
ОП
8
Борха
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦП
14
Хавьер Арисменди
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
15
Артур Бока
ЛП
13
Мамаду Ба
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Свен Шипплок
ЦФ
18
Какау
ЦФ
4-1-2-2-1
19
Устари
2
Мане
6
Диас
78
Каш
4
Санчес
18
Боатенг
8
Борха
25
Альбин
77
Сардинеро
14
Арисменди
27
Колунга
4-4-2
26
Ульрайх
13
Функ
15
Дельпьер
35
Таски
3
Молинаро
45
Каморанези
13
Ба
8
Кузманович
15
Бока
19
Марика
22
Харник
18
Боатенг
22
Каскеро
22
Каскеро
18
Боатенг
77
Сардинеро
7
Ману
7
Ману
77
Сардинеро
78
Каш
20
Мику
20
Мику
78
Каш
15
Дельпьер
5
Нидермайер
5
Нидермайер
15
Дельпьер
45
Каморанези
4
Гентнер
4
Гентнер
45
Каморанези
35
Таски
10
Гебхарт
10
Гебхарт
35
Таски
Остались в запасе
Хетафе
Штутгарт
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
22
Марк Циглер
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
28
Кристиан Треш
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Йенс Келлер
Статистика матча Хетафе - Штутгарт
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:55 (прямая)
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