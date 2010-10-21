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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Хетафе
Штутгарт - Хетафе: обзор матча 21 октября 2010
Штутгарт
21.10.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
29'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Хетафе
Желтая карточка
К. Гентнер
Замена
М. Ба
️️️️
Х. Булахруз
Замена
А. Колунга
️️️️
Х. Анхель Альбин
Замена
П. Погребняк
️️️️
Ч. Марика
Замена
П. Функ
️️️️
К. Треш
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Х. Арисменди
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
В. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Ч. Марика
Желтая карточка
И. Маркано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
18
Какау
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
8
Борха
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Ману
АП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Хетафе
31
Гонсало
ВР
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-4-2
26
Ульрайх
15
Бока
23
Булахруз
5
Нидермайер
22
Челоцци
4
Гентнер
8
Кузманович
28
Треш
45
Каморанези
19
Марика
18
Какау
4-2-1-3
19
Устари
87
Пинтос
6
Диас
3
Рафа
5
Маркано
8
Борха
4
Санчес
7
Ману
20
Мику
25
Альбин
14
Арисменди
28
Треш
13
Функ
13
Функ
28
Треш
23
Булахруз
13
Ба
13
Ба
23
Булахруз
19
Марика
88
Погребняк
88
Погребняк
19
Марика
14
Арисменди
14
Гавилан
14
Гавилан
14
Арисменди
4
Санчес
22
Каскеро
22
Каскеро
4
Санчес
25
Альбин
27
Колунга
27
Колунга
25
Альбин
Остались в запасе
Штутгарт
Хетафе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
31
Гонсало
ВР
13
Жорди Кодина
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
10
Тимо Гебхарт
ПП
22
Мартин Харник
ЦФ
Остались в запасе
31
Гонсало
ВР
13
Жорди Кодина
ВР
18
Дерек Боатенг
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Штутгарт - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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