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Расписание матчей
Велес Сарсфилд - Банфилд
Велес Сарсфилд - Банфилд: обзор матча 03 сентября 2010
Велес Сарсфилд
03.09.2010, пятница, 03:15
Южноамериканский Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Банфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Велес Сарсфилд - Банфилд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
- : -
23.11.2026
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2 : 0
07.11.2026
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Велес Сарсфилд
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01.11.2026
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0 : 0
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