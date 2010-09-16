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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карпаты - Боруссия Д
Карпаты - Боруссия Д: обзор матча 16 сентября 2010
Карпаты
16.09.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа J, 1 тур
3 : 4
Завершен
Боруссия Д
43'
О. Голодюк
52'
М. Кополовец
78'
Д. Кожанов
12'
Н. Шахин (П)
25'
М. Гетце
86'
Л. Барриос
90+2'
М. Гетце
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Боруссия Д
+2
ГОЛ! 3:4!
М. Гетце
Замена
В. Чечер
️️️️
Д. Кожанов
+1
Желтая карточка
Т. Петривский
ГОЛ! 3:3!
Л. Барриос
Пас отдал
Р. Левандовски
Желтая карточка
М. Кополовец
Замена
️️️️
С. Бендер
ГОЛ! 3:2!
Д. Кожанов
Пас отдал
А. Тлумак
Желтая карточка
Р. Левандовски
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
С. Кагава
Замена
Р. Левандовски
️️️️
К. Гросскройц
ГОЛ! 2:2!
М. Кополовец
Желтая карточка
С. Годвин
+1
ГОЛ! 1:2!
О. Голодюк
Пас отдал
С. Зенев
ГОЛ! 0:2!
М. Гетце
Пас отдал
Л. Барриос
Желтая карточка
М. Хуммельс
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Шахин
Желтая карточка
А. Тлумак
11'
Травма
В. Батиста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
32
Олег Голодюк
ЛП
7
Самсон Годвин
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ПП
80
Вильям Батиста
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
22
Патрик Овомойела
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ОП
27
Марио Гетце
АП
10
Синдзи Кагава
АП
10
Лукас Барриос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Карпаты
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
6
Григорий Баранец
АП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
4-1-3-2
22
Тлумак
22
Авелар
4
Милошевич
4
Тубич
15
Петривский
7
Годвин
32
Голодюк
9
Кожанов
16
Худобяк
20
Зенев
80
Батиста
3-3-1-2-1
1
Вайденфеллер
3
Суботич
5
Бендер
15
Хуммельс
22
Овомойела
8
Шахин
29
Шмельцер
6
Гросскройц
27
Гетце
10
Кагава
10
Барриос
9
Кожанов
44
Чечер
44
Чечер
9
Кожанов
10
Кагава
16
Блащиковски
16
Блащиковски
10
Кагава
6
Гросскройц
9
Левандовски
9
Левандовски
6
Гросскройц
Остались в запасе
Карпаты
Боруссия Д
36
Владимир Гудыма
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Григорий Баранец
АП
Главный тренер
Олег Кононов
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
36
Владимир Гудыма
ЦФ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
1
Виталий Руденко
ВР
18
Михаил Кополовец
ЛЗ
6
Григорий Баранец
АП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Карпаты - Боруссия Д
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Украина
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая)
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