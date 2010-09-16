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Левски - Гент

16.09.2010, Четверг, 21:00 мск София, стадион Георги Аспарухов Лига Европы, 1 тур Левски - Гент
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спортинг 6 4 0 2 14:6 +8 12
2. Лилль 6 2 2 2 8:6 +2 8
3. Гент 6 2 1 3 8:13 -5 7
4. Левски 6 2 1 3 6:11 -5 7
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