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Судьи
Главный судья:
Алан Келли (Шотландия)
Помощники:
Дамьен Макграт, Кеннет Хеннесси (оба - Шотландия)

ЧФР Клуж - Базель

15.09.2010, Среда, 22:45 мск Клуж-Напока, стадион Константин Рэдулеску Лига Чемпионов, 1 тур ЧФР Клуж - Базель
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 6 5 0 1 16:6 +10 15
2. Рома 6 3 1 2 10:11 -1 10
3. Базель 6 2 0 4 8:11 -3 6
4. Клуж 6 1 1 4 6:12 -6 4
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