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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Утрехт
Селтик - Утрехт: обзор матча 19 августа 2010
Селтик
19.08.2010, четверг, 22:45
Лига Европы
2 : 0
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Утрехт
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Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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1 : 0
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
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Селтик
2 : 2
28.10.2026
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Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
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Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
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Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
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