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Таврия - Байер

26.08.2010, Четверг, 22:00 мск Симферополь, стадион Локомотив Лига Европы , ответный матч Таврия - Байер
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 19 августа, четверг 20:30 Байер 3:0 Таврия
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