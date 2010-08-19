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Судьи
Главный судья:
Фреди Фотрель (Авранш)
Помощники:
Сириль Грингор, Фабрис Меслен (оба - Франция)

Байер - Таврия

19.08.2010, Четверг, 20:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Лига Европы , первый матч Байер - Таврия
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Байер 6 3 3 0 8:2 +6 12
2. Арис 6 3 1 2 7:5 +2 10
3. Атлетико М 6 2 2 2 9:7 +2 8
4. Русенборг 6 1 0 5 3:13 -10 3
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