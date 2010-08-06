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Сан-Паулу - Интернасьонал

06.08.2010, Пятница, 04:50 мск Сан-Пауло, стадион Морумби Кубок Либертадорес, 1/2 финала , ответный матч Сан-Паулу - Интернасьонал
Первый матч:
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