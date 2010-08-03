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Расписание матчей
Наполи - Вольфсбург
Наполи - Вольфсбург: обзор матча 03 августа 2010
Наполи
03.08.2010, вторник, 23:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Информация о матче
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