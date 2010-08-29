Кьево - Катания

|29 тур
|21 марта, воскресенье
|17:00
|Кьево
|1:1
|Катания
|10 тур
|28 октября, среда
|22:45
|Катания
|1:2
|Кьево
|29 тур
|21 марта, воскресенье
|17:00
|Кьево
|1:1
|Катания
|10 тур
|28 октября, среда
|22:45
|Катания
|1:2
|Кьево
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Милан
|38
|24
|10
|4
|65:24
|+41
|82
|2.
|Интер
|38
|23
|7
|8
|69:42
|+27
|76
|3.
|Наполи
|38
|21
|7
|10
|59:39
|+20
|70
|4.
|Удинезе
|38
|20
|6
|12
|65:43
|+22
|66
|5.
|Лацио
|38
|20
|6
|12
|55:39
|+16
|66
|6.
|Рома
|38
|18
|9
|11
|59:52
|+7
|63
|7.
|Ювентус
|38
|15
|13
|10
|57:47
|+10
|58
|8.
|Палермо
|38
|17
|5
|16
|58:63
|-5
|56
|9.
|Фиорентина
|38
|12
|15
|11
|49:44
|+5
|51
|10.
|Дженоа
|38
|14
|9
|15
|45:47
|-2
|51
|11.
|Кьево
|38
|11
|13
|14
|38:40
|-2
|46
|12.
|Парма
|38
|11
|13
|14
|39:47
|-8
|46
|13.
|Катания
|38
|12
|10
|16
|40:52
|-12
|46
|14.
|Кальяри
|38
|12
|9
|17
|44:51
|-7
|45
|15.
|Болонья
|38
|11
|12
|15
|35:52
|-17
|42
|16.
|Лечче
|38
|11
|8
|19
|46:66
|-20
|41
|17.
|Чезена
|37
|10
|10
|17
|37:50
|-13
|40
|18.
|Сампдория
|38
|8
|12
|18
|33:49
|-16
|36
|19.
|Брешиа
|38
|7
|11
|20
|34:52
|-18
|32
|20.
|Бари
|37
|5
|9
|23
|27:55
|-28
|24
|* - Болонья: снято 3