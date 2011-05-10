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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 10 мая 2011
Депортиво
10.05.2011, вторник, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
22'
Адриан
71'
Х. Кастильо (АГ)
3'
Г. Токеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
Х. Домингес
️️️️
Рики
Замена
Н. Лассад
️️️️
Адриан
Замена
А. Айтами
️️️️
Х. Родригес
Замена
И. Гомес
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Рики
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Х. Кастильо
Замена
И. Габилондо
️️️️
Д. Лопес
Замена
А. Итурраспе
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
К. Гурпеги
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
Х. Родригес
ГОЛ! 1:1!
Адриан
ГОЛ! 0:1!
Г. Токеро
Пас отдал
К. Гурпеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
12
Сауль
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Хиско
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
33
Вера Матеос
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
1
Арансубиа
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
19
Пабло
18
Гуардадо
22
Родригес
21
Перес
21
Валерон
11
Рики
20
Адриан
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
45
Аморебиета
19
Кастильо
88
Мартинес
27
Лопес
18
Гурпеги
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
22
Родригес
16
Айтами
16
Айтами
22
Родригес
11
Рики
28
Домингес
28
Домингес
11
Рики
20
Адриан
11
Лассад
11
Лассад
20
Адриан
27
Лопес
11
Габилондо
11
Габилондо
27
Лопес
18
Гурпеги
8
Итурраспе
8
Итурраспе
18
Гурпеги
88
Мартинес
11
Гомес
11
Гомес
88
Мартинес
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
12
Сауль
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
33
Вера Матеос
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
12
Сауль
ПВ
9
Хиско
ЦФ
Остались в запасе
33
Вера Матеос
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Депортиво - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
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