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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 02 мая 2011
Эспаньол
02.05.2011, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Атлетик
35'
П. Освальдо
76'
И. Алонсо
42'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
Замена
Д. Лопес
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Р. Фонте
ГОЛ! 2:1!
И. Алонсо
Пас отдал
П. Освальдо
Замена
Р. Фонте
️️️️
Х. Маркес
Замена
Исайас
️️️️
Л. Гарсия
Замена
А. Устариц
️️️️
И. Муньяин
Замена
П. Орбаис
️️️️
Г. Токеро
Желтая карточка
А. Ираола
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Итурраспе
Желтая карточка
Х. Верду
ГОЛ! 1:1!
М. Сусаета
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
26
Дину
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Исайас
ЦП
23
Тьеви
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-1-2-3
13
Камени
2
Чика
5
Амат
5
Родригес
14
Галан
10
Хави Маркес
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
24
Алонсо
7
Кальехон
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
5
Экиза
45
Аморебиета
19
Кастильо
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
8
Итурраспе
10
Муньяин
23
Токеро
25
Верду
5
Лопес
5
Лопес
25
Верду
10
Луис Гарсия
5
Исайас
5
Исайас
10
Луис Гарсия
10
Хави Маркес
17
Фонте
17
Фонте
10
Хави Маркес
10
Муньяин
29
Устариц
29
Устариц
10
Муньяин
23
Токеро
6
Орбаис
6
Орбаис
23
Токеро
8
Итурраспе
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Итурраспе
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
26
Дину
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
26
Дину
ВР
38
Альберт Каналь
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
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