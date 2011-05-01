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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Валенсия
Осасуна - Валенсия: обзор матча 01 мая 2011
Осасуна
01.05.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
59'
А. Сехудо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Валенсия
Желтая карточка
Хоакин
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Рикарду
Замена
Хосечо
️️️️
К. Сола
Желтая карточка
Р. Кошта
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
Ф. Сориано
️️️️
А. Сехудо
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Л. Мигел
Желтая карточка
Д. Некунам
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
Замена
А. Дамиа
️️️️
Х. Кальеха
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Альбельда
ГОЛ! 1:0!
А. Сехудо
Пас отдал
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
В. Гуаита
Желтая карточка
Х. Кальеха
Желтая карточка
Д. Альбельда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
8
Лоло
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
23
Фернандо Сориано
ЦП
10
Коро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-5-1
1
Рикарду
18
Монреаль
11
Кальеха
23
Серхио
22
Нельсон
17
Камуньяс
6
Некунам
8
Лоло
10
Пуньяль
16
Сехудо
9
Сола
4-2-2-2
13
Гуаита
18
Станкявичус
22
Матье
20
Кошта
23
Мигел
6
Альбельда
5
Топал
17
Хоакин
64
Мата
17
Жонас
9
Сольдадо
11
Кальеха
2
Дамиа
2
Дамиа
11
Кальеха
9
Сола
17
Хосечо
17
Хосечо
9
Сола
16
Сехудо
23
Сориано
23
Сориано
16
Сехудо
6
Альбельда
11
Банега
11
Банега
6
Альбельда
23
Мигел
19
Эрнандес
19
Эрнандес
23
Мигел
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
Остались в запасе
Осасуна
Валенсия
13
Асьер Риесго
ВР
10
Коро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
10
Коро
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Осасуна - Валенсия
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Эль Садар
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