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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Малага
Расинг - Малага: обзор матча 24 апреля 2011
Расинг
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Малага
73'
М. Розенберг
32'
Ж. Баптиста
35'
С. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Малага
Желтая карточка
Тоньо
Замена
П. Мтилига
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
Энрике
Желтая карточка
М. Демичелис
Желтая карточка
Г. Колса
Замена
Э. Мареска
️️️️
Ресио
Замена
И. Боладо
️️️️
Д. Дос Сантос
Желтая карточка
М. Торрехон
ГОЛ! 1:2!
М. Розенберг
Пас отдал
Х. Луке
Замена
Х. Луке
️️️️
П. Мунитис
Замена
М. Арана
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
И. Камачо
Желтая карточка
Элизеу
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 0:2!
С. Фернандес
ГОЛ! 0:1!
Ж. Баптиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
32
Апоньо
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
20
Иван Боладо
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
4-3-1-2
25
Тоньо
5
Сисма
3
Торрехон
3
Энрике
15
Перес
8
Колса
25
Ласен
8
Гонсалес
10
Мунитис
10
Дос Сантос
9
Розенберг
4-2-2-2
13
Кабальеро
20
Гаспар
2
Демичелис
3
Велигтон
19
Элизеу
36
Ресио
32
Апоньо
30
Фернандес
17
Дуда
10
Баптиста
23
Рондон
8
Гонсалес
17
Арана
17
Арана
8
Гонсалес
10
Мунитис
17
Луке
17
Луке
10
Мунитис
10
Дос Сантос
20
Боладо
20
Боладо
10
Дос Сантос
19
Элизеу
8
Мтилига
8
Мтилига
19
Элизеу
23
Рондон
4
Камачо
4
Камачо
23
Рондон
36
Ресио
16
Мареска
16
Мареска
36
Ресио
Остались в запасе
Расинг
Малага
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
13
Крис Стадсгаард
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Расинг - Малага
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эль Сардинеро
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