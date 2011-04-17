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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Спортинг
Реал Сосьедад - Спортинг: обзор матча 17 апреля 2011
Реал Сосьедад
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Спортинг
32'
А. Гризманн
79'
А. Гризманн
69'
М. Де лас Куэвас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Спортинг
Желтая карточка
Р. Тамудо
Желтая карточка
Х. Анхель
Замена
Кармело
️️️️
С. Эгурен
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Замена
П. Сутил
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ! 1:1!
М. Де лас Куэвас
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Д. Ифран
Замена
Г. Сангой
️️️️
А. Ривера
Замена
Н. Ново
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
А. Ривера
Замена
М. Гонсалес
️️️️
М. Лабака
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Желтая карточка
Д. Эстрада
Желтая карточка
М. Лабака
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Диего Ифран
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Спортинг
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
4-4-2
1
Браво
4
Лабака
15
Демидов
19
Мартинес
22
Эстрада
11
Аранбуру
17
Зурутуса
19
Ривас
10
Прието
21
Ифран
7
Гризманн
4-3-2-1
25
Хуан Пабло
4
Ботиа
14
Эрнандес
11
Лора
3
Анхель
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
5
Ривера
8
Каштру
17
Кастро
18
Баррал
4
Лабака
3
Гонсалес
3
Гонсалес
4
Лабака
17
Зурутуса
11
Сутил
11
Сутил
17
Зурутуса
21
Ифран
23
Тамудо
23
Тамудо
21
Ифран
9
Эгурен
6
Кармело
6
Кармело
9
Эгурен
8
Каштру
10
Ново
10
Ново
8
Каштру
5
Ривера
10
Сангой
10
Сангой
5
Ривера
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Спортинг
13
Эно Зубикараи
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Луис Моран
ПВ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Реал Сосьедад - Спортинг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Реале Арена
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