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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кальмар - Левски
Кальмар - Левски: обзор матча 29 июля 2010
Кальмар
29.07.2010, четверг, 21:30
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 2 : 5
Завершен
Левски
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кальмар - Левски
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0
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0
0
Матчи команд
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Болгария. Первая лига, 12 тур
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27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Стадион:
Гульдфагельн Арена
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