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Днепр - Спартак

05.08.2010, Четверг, 21:00 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Лига Европы , ответный матч Днепр - Спартак
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 29 июля, четверг 19:30 Спартак 2:1 Днепр
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