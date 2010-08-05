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Расписание матчей
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Штутгарт - Мольде
Штутгарт - Мольде: обзор матча 05 августа 2010
Штутгарт
05.08.2010, четверг, 22:30
Лига Европы
2 : 2
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Мольде
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Статистика матча Штутгарт - Мольде
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Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
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Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
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Мольде
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