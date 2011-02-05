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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 05 февраля 2011
Атлетик
05.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
16'
Д. Лопес (П)
27'
Г. Токеро
73'
Ф. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
Желтая карточка
А. Итурраспе
Замена
А. Итурраспе
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
В. Матеос
️️️️
И. Муньяин
ГОЛ! 3:0!
Ф. Льоренте
Пас отдал
М. Сусаета
Замена
М. Сусаета
️️️️
Г. Токеро
Замена
М. Билич
️️️️
Д. Баррал
Замена
А. Каштру
️️️️
С. Эгурен
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Койкили
Замена
А. Ботиа
️️️️
М. Де лас Куэвас
ГОЛ! 2:0!
Г. Токеро
Пас отдал
И. Муньяин
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
М. Сан Хосе
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лопес
16'
15'
Вторая желтая
Г. Арнолен
Желтая карточка
Г. Арнолен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
33
Вера Матеос
ЦФ
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
6
Кармело
АП
8
Андре Каштру
АП
10
Начо Ново
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
5
Экиза
12
Сан Хосе
51
Ираола
6
Орбаис
18
Гурпеги
27
Лопес
10
Муньяин
12
Льоренте
23
Токеро
4-4-1-1
25
Куэльяр
11
Лора
14
Эрнандес
15
Арнолен
15
Канелья
9
Эгурен
10
Касес
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
17
Кастро
18
Баррал
10
Муньяин
33
Матеос
33
Матеос
10
Муньяин
18
Гурпеги
8
Итурраспе
8
Итурраспе
18
Гурпеги
23
Токеро
14
Сусаета
14
Сусаета
23
Токеро
10
Де лас Куэвас
4
Ботиа
4
Ботиа
10
Де лас Куэвас
9
Эгурен
8
Каштру
8
Каштру
9
Эгурен
18
Баррал
9
Билич
9
Билич
18
Баррал
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Остались в запасе
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
6
Кармело
АП
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
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