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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Реал Сосьедад
Спортинг - Реал Сосьедад: обзор матча 28 ноября 2010
Спортинг
28.11.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
3'
Г. Арнолен
11'
Х. Прието
45+1'
Д. Зурутуса
90+3'
М. Аранбуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Реал Сосьедад
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Аранбуру
Пас отдал
Х. Прието
Замена
М. Лабака
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
К. Мартинес
Замена
М. Аранбуру
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Х. Льоренте
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
А. Лора
Желтая карточка
Х. Льоренте
Желтая карточка
Кармело
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
Г. Сангой
+1
ГОЛ! 1:2!
Д. Зурутуса
Желтая карточка
М. Де лас Куэвас
Желтая карточка
А. де ла Белья
Желтая карточка
А. Ботиа
17'
Желтая карточка
М. Билич
16'
11'
ГОЛ! 1:1!
Х. Прието
Пас отдал
Х. Льоренте
ГОЛ! 1:0!
Г. Арнолен
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
9
Мате Билич
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-3-1-2
25
Хуан Пабло
3
Анхель
4
Ботиа
11
Лора
15
Арнолен
10
Де лас Куэвас
5
Ривера
9
Эгурен
10
Ново
9
Билич
10
Сангой
4-4-2
1
Браво
15
Ансотеги
19
Мартинес
3
Гонсалес
3
де ла Белья
10
Прието
19
Ривас
6
Элустондо
17
Зурутуса
7
Гризманн
12
Льоренте
7
Гризманн
4
Лабака
4
Лабака
7
Гризманн
17
Зурутуса
11
Аранбуру
11
Аранбуру
17
Зурутуса
12
Льоренте
23
Тамудо
23
Тамудо
12
Льоренте
Остались в запасе
Спортинг
Реал Сосьедад
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
6
Кармело
АП
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
18
Луис Моран
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Спортинг - Реал Сосьедад
7
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Молинон
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