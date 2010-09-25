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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Валенсия
Спортинг - Валенсия: обзор матча 25 сентября 2010
Спортинг
25.09.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
7'
М. Топал
10'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Валенсия
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
Ж. Матье
️️️️
А. Домингес
Замена
С. Матабуэна
️️️️
С. Эгурен
Замена
С. Фегули
️️️️
Х. Мата
Замена
️️️️
Г. Сангой
Замена
А. Домингес
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Г. Арнолен
Замена
Д. Баррал
️️️️
Л. Моран
Желтая карточка
С. Эгурен
10'
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Х. Мата
ГОЛ! 0:1!
М. Топал
Пас отдал
М. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЛЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
11
Альберто Лора
ПЗ
17
Диего Кастро
(К)
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
АП
18
Луис Моран
ПВ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
18
Давид Баррал
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
15
Арнолен
4
Ботиа
11
Лора
5
Ривера
9
Эгурен
17
Кастро
10
Де лас Куэвас
18
Моран
10
Сангой
4-3-1-2
1
Санчес
2
Бруно
4
Наварро
20
Кошта
18
Альба
19
Эрнандес
99
Фернандеш
5
Топал
64
Мата
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Эгурен
24
Матабуэна
24
Матабуэна
9
Эгурен
18
Моран
18
Баррал
18
Баррал
18
Моран
64
Мата
8
Фегули
8
Фегули
64
Мата
Домингес
22
Матье
22
Матье
Домингес
20
Адурис
10
Домингес
10
Домингес
20
Адурис
Остались в запасе
Спортинг
Валенсия
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Начо Ново
ПВ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
10
Начо Ново
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Спортинг - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
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Спортинг
1 : 2
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4 : 0
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2 : 1
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0 : 1
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Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
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