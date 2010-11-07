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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Академика
Портимоненси - Академика: обзор матча 07 ноября 2010
Портимоненси
07.11.2010, воскресенье, 00:15
Португалия. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Академика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Портимоненси - Академика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
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Академика
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2024.01.31 11:00
2
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2024.01.31 01:14
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2015.07.07 00:18
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