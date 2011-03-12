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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Копенгаген
Ольборг - Копенгаген: обзор матча 12 марта 2011
Ольборг
12.03.2011, суббота, 21:00
Дания. Супер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Копенгаген
Матч
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Таблица
Статистика матча Ольборг - Копенгаген
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0
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0
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
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