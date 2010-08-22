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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АЗ Алкмаар
ПСВ - АЗ Алкмаар: обзор матча 22 августа 2010
ПСВ
22.08.2010, воскресенье, 18:30
Голландия. Эредивизие, 3 тур
3 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
43'
М. Берг
53'
М. Берг
90'
И. Афеллай
50'
Э. Фалкенбург
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
Д. Ленс
+2
ГОЛ! 3:1!
И. Афеллай
Пас отдал
Д. Ленс
Замена
И. Афеллай
️️️️
О. Тойвонен
Замена
Жонатас
️️️️
Э. Фалкенбург
Замена
О. Баккал
️️️️
М. Берг
Замена
️️️️
П. Вернблум
Желтая карточка
Э. Морено
Желтая карточка
М. Мартенс
ГОЛ! 2:1!
М. Берг
Пас отдал
Д. Ленс
ГОЛ! 1:1!
Э. Фалкенбург
Пас отдал
Й. Берг Гудмундссон
Желтая карточка
С. Манолев
ГОЛ! 1:0!
М. Берг
Пас отдал
О. Тойвонен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Орландо Энгелаар
(К)
ЦП
17
Джермейн Ленс
ПП
33
Маркус Берг
ЦФ
11
Ола Тойвонен
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
АЗ Алкмаар
1
Джой Дидулица
ВР
24
Рагнар Клаван
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
6
Стейн Схаарс
(К)
ОП
26
Маартен Мартенс
ЦП
19
Понтус Вернблум
ЦП
14
Бретт Холмен
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
10
Эрик Фалкенбург
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
ПСВ
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
0
Данни Куверманс
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
АЗ Алкмаар
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-4-2
15
Исакссон
33
Питерс
26
Вукович
3
Родригес
11
Манолев
10
Джуджак
13
Хатчинсон
24
Энгелаар
17
Ленс
11
Тойвонен
33
Берг
4-1-3-1-1
1
Дидулица
4
Марселлис
4
Мойсандер
15
Морено
24
Клаван
6
Схаарс
7
Гудмундссон
19
Вернблум
26
Мартенс
14
Холмен
10
Фалкенбург
33
Берг
17
Баккал
17
Баккал
33
Берг
11
Тойвонен
17
Афеллай
17
Афеллай
11
Тойвонен
10
Фалкенбург
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Фалкенбург
Остались в запасе
ПСВ
АЗ Алкмаар
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
0
Данни Куверманс
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
1
Кассио
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
0
Данни Куверманс
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Остались в запасе
2
Кью Ялинс
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
22
Жиль Свертс
ПЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
Главный тренер
Фред Руттен
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча ПСВ - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Брамхар
(Рейссен)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс онлайн" - 18:25 (прямая)
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