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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валлетта - Рух
Валлетта - Рух: обзор матча 15 июля 2010
Валлетта
15.07.2010, четверг, 19:00
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Валлетта - Рух
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Рух
Польша. Кубок, 1/2 финала
Рух
0 : 5
02.04.2025
Легия
Польша. Кубок, 1/4 финала
Рух
2 : 0
25.02.2025
Корона
Польша. Экстракласа, 34 тур
Рух
2 : 0
25.05.2024
Краковия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Корона
2 : 0
18.05.2024
Рух
Польша. Экстракласа, 32 тур
Радомяк
0 : 2
13.05.2024
Рух
Информация о матче
Стадион:
Рух
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Валлетта
Рух
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Болт отказался от предложения мальтийской «Валлетты»
2018.10.17 15:48
1
Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
3
Фанат польского «Гурника» скончался после избиения болельщиками «Руха»
2017.11.14 00:07
8
Ковальчик продолжит карьеру в польском «Рухе»
2016.08.05 08:47
«Легия» Черчесова возглавила таблицу чемпионата Польши
2016.02.28 23:41
1
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