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Бундеслига 2026/2027
Дуйсбург - Вердер
Дуйсбург - Вердер: обзор матча 06 октября 2007
Дуйсбург
06.10.2007, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
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Статистика матча Дуйсбург - Вердер
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0
Матчи команд
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
- : -
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Пройссен
1 : 2
07.11.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Дуйсбург
3 : 3
31.10.2026
Штутгарт II
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Дуйсбург
1 : 1
18.10.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 9 тур
Саарбрюккен
2 : 4
13.10.2026
Дуйсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
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